В Улан-Удэ насмерть сбили мужчину

В столице Республики Бурятия насмерть сбили мужчину. Дорожный инцидент произошел вечером во вторник, 19 июня, в районе 22:30 по местному времени на Дорожной улице, неподалеку от остановки «КПП». Там 26-летний водитель японского кроссовера сбил пешехода, передает «НьюИнформ».

От полученных повреждений местный житель скончался на месте аварии. Прибывшие на место ДТП врачи скорой помощи констатировали его гибель. Личность погибшего в настоящее время не установлена. Приметы: на вид 35-40 лет, азиатской внешности.

Мужчина перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, в результате чего и попал под колеса японской иномарки.