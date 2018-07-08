Автомобиль сбил четырех человек в Сочи

Об этом сообщили очевидцы. Что стало причиной ДТП — не сообщается.

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