Легковой автомобиль снес остановку в Казахстане

В Казахстане легковой автомобиль наехал на автобусную остановку. В результате ЧП пострадали шесть человек, сообщает телеканал «360».

ЧП произошло на западе Казахстана, в центре города Атырау вечером 19 июня.

По данным местных оперативных служб, водитель Toyota , ехавшей с проспекта Азаттык в сторону Стройконторы, не справился с управлением и врезался в стоявших на остановке людей.

Пострадавших доставили в областную больницу. Двоим из них диагностировали черепно-мозговые травмы, перелом бедра и закрытую травму живота.

У остальных четырех человек ушибленно-резанные раны различных частей тела.

Полиция расследует обстоятельства случившегося.