Под Барнаулом бабушка спровоцировала ДТП с тремя автомобилями

В Алтайском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, которое спровоцировал пешеход, передает «НьюИнформ».

Как стало известно, авария произошла под Барнаулом неподалеку от поворота на кладбище у Новоалтайска в утренние часы в субботу, 23 июня, когда пенсионерка внезапно выскочила на пешеходный переход перед автомобилем. Водитель применил экстренное торможение и избежал столкновения с женщиной, однако за ним двигались еще два автомобиля, которые не успели остановиться.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства, а также причины произошедшего инцидента. Сведения о пострадавших в настоящий момент не поступали.