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Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровске
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Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровске 

Газета.Ru 20 часов назад
Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем "УАЗ — Патриот" в Хабаровске на улице Лейтенанта Орлова, передает телеканал «360».
В результате аварии пострадали люди.
Автобус с пассажирами столкнулся с джипом утром 25 июня. Очевидцы аварии сообщили в социальных сетях, что восемь человек пострадали в ДТП, в том числе водитель внедорожника.
Жертвы аварии поступили во вторую краевую больницу. В приемном отделении медучреждения рассказали, что тяжелых состояний у пострадавших нет. На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи, сотрудники ГИБДД и пожарной службы.
В региональном управлении ГИБДД отказались прокомментировать аварию.
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