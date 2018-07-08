Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровске

Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем " УАЗ — Патриот" в Хабаровске на улице Лейтенанта Орлова, передает телеканал «360». В результате аварии пострадали люди. Автобус с пассажирами столкнулся с джипом утром 25 июня. Очевидцы аварии сообщили в социальных сетях, что восемь человек пострадали в ДТП, в том числе водитель внедорожника. Жертвы аварии поступили во вторую краевую больницу. В приемном отделении медучреждения рассказали, что тяжелых состояний у пострадавших нет. На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи, сотрудники ГИБДД и пожарной службы. В региональном управлении ГИБДД отказались прокомментировать аварию.