Смертельное ДТП произошло в Ленинградской области

Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло на одной из автомобильных трасс Ленинградской области, сообщает «НьюИнформ».

По информации пользователей из интернет-паблика «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург», в четверг, 21 июня, на 616 километре Московского шоссе в Тосненском районе Ленинградской области произошло столкновение двух грузовых автомобилей.

По предварительным данным, водитель первого большегруза предпринял маневр экстренного торможения перед пешеходным переходом. Грузовик с фурой, двигавшийся за тормозившим автомобилем не смог остановится вовремя. В результате столкновения водитель второго автомобиля погиб на месте инцидента.