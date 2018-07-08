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Смертельное ДТП произошло в Ленинградской области
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Смертельное ДТП произошло в Ленинградской области 

Газета.Ru 20 часов назад
Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло на одной из автомобильных трасс Ленинградской области, сообщает «НьюИнформ».
По информации пользователей из интернет-паблика «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург», в четверг, 21 июня, на 616 километре Московского шоссе в Тосненском районе Ленинградской области произошло столкновение двух грузовых автомобилей.
По предварительным данным, водитель первого большегруза предпринял маневр экстренного торможения перед пешеходным переходом. Грузовик с фурой, двигавшийся за тормозившим автомобилем не смог остановится вовремя. В результате столкновения водитель второго автомобиля погиб на месте инцидента.
На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего, а также проводят следственно-оперативные мероприятия с целью выявления виновника ДТП.
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