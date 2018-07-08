ДТП с шестью автомобилями произошло в Рузском округе

Как уточняется в материале, на данном участке возможны затруднения движения.

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