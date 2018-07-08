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ДТП с шестью автомобилями произошло в Рузском округе
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ДТП с шестью автомобилями произошло в Рузском округе 

Газета.Ru 20 часов назад
Один человек пострадал в аварии с участием шести автомобилей на федеральной трассе в Рузском городском округе, передает РИАМО.
"В 18:10 в городском округе Рузский на 89-м километре автодороги М-1 «Беларусь» произошло столкновение шести транспортных средств. В результате аварии ранен один человек", — говорится в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Как уточняется в материале, на данном участке возможны затруднения движения.
Обстоятельства ДТП в настоящий момент выясняются.
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