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В Коми произошло смертельное ДТП
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В Коми произошло смертельное ДТП 

Газета.Ru 20 часов назад
В Усинске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, передает «Инфореактор».
Еще четверо получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщается, вечером, 16 июня, на трассе Усинск-Парма водитель легкового автомобиля ВАЗ 2112 зацепил дорожное ограждение, в результате чего не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там произошло столкновение с Chevrolet Niva, водитель которой погиб от тяжелых травм.
Остальные участники дорожно-транспортного происшествия получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. По факту ДТП назначена проверка, устанавливаются все детали инцидента.
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