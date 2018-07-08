В Коми произошло смертельное ДТП

В Усинске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, передает «Инфореактор».

Еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщается, вечером, 16 июня, на трассе Усинск-Парма водитель легкового автомобиля ВАЗ 2112 зацепил дорожное ограждение, в результате чего не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там произошло столкновение с Chevrolet Niva, водитель которой погиб от тяжелых травм.

Остальные участники дорожно-транспортного происшествия получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. По факту ДТП назначена проверка, устанавливаются все детали инцидента.