Под Уссурийском произошло смертельное ДТП

В районе города Уссурийск на трассе Владивосток-Хабаровск произошло страшное ДТП, в результате которого погиб один человек, сообщает «Инфореактор».

Как сообщается, страшная авария с участием двух грузовиков произошла на участке трассы Владивосток-Хабаровск на объездной дороге.

По словам очевидцев, водитель большегруза по неизвестной причине столкнулся с впереди едущим грузовиком. Свидетели ДТП отмечают, что удар был настолько сильный, что кабину вместе с водителем смяло. В результате ужасной аварии мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.