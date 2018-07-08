Страшное ДТП произошло в Оренбургской области

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Оренбургской области. По информации очевидцев, на трассе «Орск — Новоорск» столкнулись два автомобиля, передает «НьюИнформ».

По предварительной информации, во вторник, 26 июня, на участке автомобильной дороги произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Kia и микроавтобуса Honda . В результате дорожно-транспортного происшествия, девушка, которая находилась в момент аварии в салоне автомобиля Kia, скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Сотрудники скорой помощи, прибывшие на место инцидента, эвакуировали водителя и пассажира микроавтобуса. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается помощь.

На месте происшествия работают сотрудники Государственной автомобильной инспекции, которые устанавливают причины произошедшего.