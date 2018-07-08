Четыре человека погибли в ДТП в Пензенской области

Четыре человека погибли, пятеро были госпитализированы в результате ДТП на трассе М-5 «Урал». Там столкнулись два грузовых и пять легковых автомобилей, сообщает сетевое издание m24.ru

Инцидент произошел на 565 километре трассы. Как рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев , погибли три сотрудника администрации и главный библиотекарь Земетчинского района. Он также уточнил, что пострадавшие доставлены в городскую клиническую больницу N 6 в Пензе.

"Это страшная беда, огромная потеря. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким", — написал Белозерцев в своем микроблоге в Twitter. Глава региона подчеркнул, что власти окажут всю необходимую помощь семьям погибших.