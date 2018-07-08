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Четыре человека погибли в ДТП в Пензенской области
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Четыре человека погибли в ДТП в Пензенской области 

Газета.Ru 20 часов назад
Четыре человека погибли, пятеро были госпитализированы в результате ДТП на трассе М-5 «Урал». Там столкнулись два грузовых и пять легковых автомобилей, сообщает сетевое издание m24.ru.
Инцидент произошел на 565 километре трассы. Как рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, погибли три сотрудника администрации и главный библиотекарь Земетчинского района. Он также уточнил, что пострадавшие доставлены в городскую клиническую больницу N 6 в Пензе.
"Это страшная беда, огромная потеря. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким", — написал Белозерцев в своем микроблоге в Twitter. Глава региона подчеркнул, что власти окажут всю необходимую помощь семьям погибших.
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