Мотоциклист насмерть разбился на дороге в Волоколамском районе

В результате ДТП на автодороге в Волоколамском районе Подмосковья вечером в пятницу погиб мотоциклист, передает РИАМО

"В 18:07 в Волоколамском районе на автодороге в деревне Малое Сытьково насмерть разбился мотоциклист. Министерство призывает неукоснительно соблюдать скоростной режим", — сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Подмосковье занимает четвертое место по смертности от ДТП в Центральном Федеральном округе. В Подмосковье более низкие показатели смертности от ДТП, чем средние значения по стране, — 7,1 умерших на 100 тысяч жителей. По России данный коэффициент составляет 7,5.