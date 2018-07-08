Три человека погибли в ДТП на трассе Чита — Забайкальск

Смертельное ДТП произошло накануне на трассе Чита — Забайкальск, сообщает «Инфореактор».

Жесткое ДТП произошло 20 июня на автомобильной дороге Чита — Забайкальск. Как сообщают очевидцы, в результате аварии скончались три человека, еще трое пострадали.

По словам очевидцев, на трассе произошло столкновение двух автомобилей марок Toyota Carina Honda Stepwgn. Уточняется, что ДТП произошло в районе поворота на Красный Великан. Также в соцсетях сообщили, что от автомобилей практически ничего не осталось.

Официальной информации о ДТП не поступало.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшей трагедии.