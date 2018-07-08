Ещё
В Кирове мужчина бросился под колеса автомобиля, за что был избит водителем
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кирове мужчина бросился под колеса автомобиля, за что был избит водителем 

Vyatka-grad.ru 20 часов назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Инцидент, который мог закончиться, как минимум, травмами для нерадивого пешехода, произошел в ночь с 7 на 8 июля в Кирова на ул. Ульяновской рядом с домом №36. На записи с видеорегистратора автомобиля, которую опубликовал newsler.ru, видно, что авто едет по улице, как вдруг прямо под колеса кидается мужчина. Водитель успел затормозить и пешеход благополучно перебежал проезжую часть.
После инцидента мужчина вышел из авто и стукнул в лицо пешеходу, после чего последний убежал. «Хорошо, что скорость была небольшая, асфальт сухой и тормоза хорошие. А если бы один из вышеперечисленных пунктов не прошёл? В лучшем случае работа травматологу, в худшем — ещё один труп в мешке, и в любом случае большие проблемы водителю. Себя не жалко, водителей пожалейте!», — написал водитель авто в соцсетях.
Фото — newsler.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
В Кирове при отсыпке горы опрокинулся самосвал Водитель такси, насмерть сбивший двух сотрудников ГИБДД в Кирове, осужден на 3 года «Вот и поговорили»: В Кирове водители подрались на проезжей части
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Битва рамных внедорожников
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП99
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Опять за старое: Багдасарян снова поймали280
Volkswagen готовит преемника Beetle
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение