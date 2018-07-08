В Кирове мужчина бросился под колеса автомобиля, за что был избит водителем

Инцидент, который мог закончиться, как минимум, травмами для нерадивого пешехода, произошел в ночь с 7 на 8 июля в Кирова на ул. Ульяновской рядом с домом №36. На записи с видеорегистратора автомобиля, которую опубликовал newsler.ru, видно, что авто едет по улице, как вдруг прямо под колеса кидается мужчина. Водитель успел затормозить и пешеход благополучно перебежал проезжую часть.

После инцидента мужчина вышел из авто и стукнул в лицо пешеходу, после чего последний убежал. «Хорошо, что скорость была небольшая, асфальт сухой и тормоза хорошие. А если бы один из вышеперечисленных пунктов не прошёл? В лучшем случае работа травматологу, в худшем — ещё один труп в мешке, и в любом случае большие проблемы водителю. Себя не жалко, водителей пожалейте!», — написал водитель авто в соцсетях.

Фото — newsler.ru