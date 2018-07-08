Жуткое ДТП произошло в Подмосковье

В Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого четыре человека получили несовместимые с жизнью травмы, передает «НьюИнформ».

Сообщается, что авария произошла во вторник, 19 июня, в ночное время суток на территории подмосковного Ступино около 00:20, когда водитель легкового автомобиля BMW по неизвестным в настоящий момент причинам допустил столкновение с фурой, припаркованной на обочине.

Удар оказался такой силы, что четыре человека, находившихся в салоне легковушки, скончались на месте происшествия от полученных травм до прибытия бригады скорой помощи. В общей сложности в иномарке находились пять человек.

По факту данного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, а также причины произошедшего инцидента.