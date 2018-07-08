В Липецке автоледи пострадала в ДТП с двумя легковушками

По предварительным данным, в ДТП пострадала автоледи, управлявшая Lada. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия.

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