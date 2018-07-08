В Липецке автоледи пострадала в ДТП с двумя легковушками 

Как стало известно, авария произошла вечером во вторник, 19 июня, на пересечении улиц Плеханова и Гагарина. Сообщается, что легковой автомобиль Toyota на высокой скорости выехал с Гагарина навстречу поворачивавшей Lada Priora. По словам очевидцев, столкновение было неизбежно. В результате удара иномарка вылетела на противоположную сторону улицы, в то время как Priora осталась стоять у начала улицы Плеханова.
По предварительным данным, в ДТП пострадала автоледи, управлявшая Lada. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия.