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В Ивановской области произошло серьезное ДТП, есть пострадавший
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В Ивановской области произошло серьезное ДТП, есть пострадавший 

Газета.Ru 20 часов назад
В Ивановской области в селе Красное произошло страшное ДТП, в результате которого перевернулась машина и пассажир вылетел из салона автомобиля, сообщает «Инфореактор».
Как сообщается, авария произошла вечером 22 апреля, когда 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не смог справится с управлением автомобиля Ford Focus. В результате чего, машина съехала в кювет, перевернулась напротив дома по улице Центральной села Красное, а пассажира, сидевшего в салоне выбросило из авто.
В результате ДТП пассажир получил серьезные телесные травмы, которые причинили тяжкий вред его здоровью.
Суд Палехского района вынес приговор водителю автомобиля в виде лишения свободы сроком на 1 год в колонии-поселении. Также обвиняемый лишился права на управление транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.
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