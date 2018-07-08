В Ивановской области произошло серьезное ДТП, есть пострадавший

В Ивановской области в селе Красное произошло страшное ДТП, в результате которого перевернулась машина и пассажир вылетел из салона автомобиля, сообщает «Инфореактор».

Как сообщается, авария произошла вечером 22 апреля, когда 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не смог справится с управлением автомобиля Ford Focus . В результате чего, машина съехала в кювет, перевернулась напротив дома по улице Центральной села Красное, а пассажира, сидевшего в салоне выбросило из авто.

В результате ДТП пассажир получил серьезные телесные травмы, которые причинили тяжкий вред его здоровью.

Суд Палехского района вынес приговор водителю автомобиля в виде лишения свободы сроком на 1 год в колонии-поселении. Также обвиняемый лишился права на управление транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.