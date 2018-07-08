Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Орлом

Состояние пострадавших в столкновении автобуса и товарняка под Орлом остается тяжелым, передает телеканал «360».

Об этом рассказала заведующая приемным отделением областной больницы, врач‐хирург Екатерина Суркова.

"Всего пострадавших 11 человек, у нас в больнице девять. Шестеро в тяжелом состоянии, двое в очень тяжелом состоянии, их состояние вызывает опасения. Трое пациентов стабильны, они в отделении. Все остальные в реанимации, либо в операционной. Со всеми пациентами ведется работа, проводится интенсивная терапия. Делается все возможное для спасения жизни пострадавших", — рассказала медик.