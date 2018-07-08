Автоледи пострадала в ДТП в Новосибирске 

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на одной из автомобильных дорог Новосибирска, передает «НьюИнформ».
По информации очевидцев, авария произошла на перекрестке улиц Кошурникова и Бориса Богаткова.
По предварительной информации, водитель автомобиля Opel, находясь на второстепенной дороге, не уступила автомобилю Toyota Ipsum, в результате чего произошло столкновение двух легковых транспортных средств. Серьезные технические повреждения получили оба транспортных средства.
При дорожно-транспортном происшествии пострадала сама виновница аварии, которой потребовалась срочная медицинская помощь. Водитель второго автомобиля не пострадал и отказался от госпитализации.
Сотрудники дорожной полиции, прибывшие на место инцидента, составят план произошедшего ДТП и установят виновного в аварии.