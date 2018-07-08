Тройное ДТП произошло в Тамбове 

Стало известно, что во вторник, 19 июня, в Тамбове произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в груду металлолома превратились два автомобиля, передает «НьюИнформ».
Инцидент произошел возле дома N1 на улице Монтажников. В результате аварии транспортные средства Renault Duster, Nissan и Lada Granta получили серьезные механические повреждения.
Известно, что на место происшествия выехали две бригады скорой помощи, водители и, возможно, их пассажиры получили травмы различного характера.
Сейчас сотрудники Госавтоинспеции выясняют все обстоятельства и детали случившегося.