Один человек погиб в аварии на трассе Павловский Посад — Аверкиево

Один человек погиб ДТП, которое произошло в Подмосковье, на трассе Павловский Посад — Аверкиево, сообщает сетевое издание m24.ru

Об этом инциденте сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что авария случилась 19 июня в 13:25. На 4-м километре автодороги Павловский Посад — Аверкиево столкнулись два автомобиля. «В результате аварии один человек погиб», — говорится в сообщении министерства.

В связи с этим представители ведомства призвали водителей тщательно соблюдать правила дорожного движения и быть максимально внимательными за рулем.