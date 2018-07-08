Ещё
Один человек погиб в аварии на трассе Павловский Посад — Аверкиево
Далее:
Читайте также:
Ещё

Один человек погиб в аварии на трассе Павловский Посад — Аверкиево 

Газета.Ru 20 часов назад
Один человек погиб ДТП, которое произошло в Подмосковье, на трассе Павловский Посад — Аверкиево, сообщает сетевое издание m24.ru.
Об этом инциденте сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В ведомстве уточнили, что авария случилась 19 июня в 13:25. На 4-м километре автодороги Павловский Посад — Аверкиево столкнулись два автомобиля. «В результате аварии один человек погиб», — говорится в сообщении министерства.
В связи с этим представители ведомства призвали водителей тщательно соблюдать правила дорожного движения и быть максимально внимательными за рулем.
Газета.Ru: последние новости
Шесть туристов из России пострадали в ДТП в Турции Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Тульской области Иномарка на полном ходу залетела под грузовик во Владимире
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Битва рамных внедорожников
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП99
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Опять за старое: Багдасарян снова поймали280
Volkswagen готовит преемника Beetle
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение