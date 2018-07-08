«Вылетела из машины и чудом осталась жива». Два человека погибли в ДТП под Богородском

ЗАЗ отбросило на отбойник. Водитель и пассажир этого автомобиля погибли.

— Да проезжал мимо, людей в ЗАЗ-ШАНС на передних сиденьях зажало и они увы погибли, — написал в комментарии под записью о ДТП пользователь Андрей Маслов

Очевидцы сообщают, что один человек, пострадавший в результате ДТП, был доставлен в больницу на автомобиле скорой помощи.

— Я та девушка которая вылетела из машины и чудом осталась жива, я ехала на бла бла кар с водителем, мне нужны видео или свидетели произошедшего, — написала в группе Милана Исаева.