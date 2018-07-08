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«Вылетела из машины и чудом осталась жива». Два человека погибли в ДТП под Богородском
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«Вылетела из машины и чудом осталась жива». Два человека погибли в ДТП под Богородском 

nn.ru 20 часов назад
Фото: nn.ru
ЗАЗ отбросило на отбойник. Водитель и пассажир этого автомобиля погибли.
— Да проезжал мимо, людей в ЗАЗ-ШАНС на передних сиденьях зажало и они увы погибли, — написал в комментарии под записью о ДТП пользователь Андрей Маслов.
Очевидцы сообщают, что один человек, пострадавший в результате ДТП, был доставлен в больницу на автомобиле скорой помощи.
— Я та девушка которая вылетела из машины и чудом осталась жива, я ехала на бла бла кар с водителем, мне нужны видео или свидетели произошедшего, — написала в группе Милана Исаева.
— В этой аварии погибли мои родственники. Огромная просьба всем, кто запечатлил данную аварию на регистраторы и телефоны скинуть записи в личные сообщения. Виновник аварии — водитель Мазды военный, отец при погонах. Не успели сотрудники ДПС оформить ДПТ как приехала военная прокуратура и забрала дело себе, хотя виновник был на гражданской машине. Мы боимся, что дело замнуть и человек, который убил семью останется безнаказанным. Окликнетесь, пожалуйста, виновник должен ответить за смерть, — оставила комментарий под записью Светлана Легких. — Водитель Мазды на скорости 140 км/ч пошел на обгон не заботясь ни о своей пассажирке, ни о встречных водителях.
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