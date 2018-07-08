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Российские туристы пострадали в Турции
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СМИ: шесть российских туристов пострадали в ДТП на юго-западе Турции 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Haberturk/twitter.com
По меньшей мере шесть российских туристов пострадали в воскресенье в ДТП на юго-западе Турции. Представитель генконсульства РФ в Анталье сообщил корреспонденту ТАСС, что россияне получили легкие травмы.
"Правоохранительные органы подтвердили нам, что автобус туроператора "Анекс-тур" попал в аварию в 05:00 (совпадает с мск — прим. ТАСС). Шесть наших граждан получили легкие травмы, они были доставлены в ближайший госпиталь для оказания им первой помощи", — сказал сотрудник российской дипмиссии.
По его словам, "после оказания первой помощи туристы проследовали в аэропорт, их рейс специально задержали, чтобы они смогли спокойно вылететь домой".
Телеканал CNN Turk сообщил, что микроавтобус с гражданами РФ столкнулся с трактором на трассе Мугла — Фетхие в уезде Ортаджа. Туристов везли из курортного города Мармарис в международный аэропорт Даламан.
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