Гонки под Кировом закончились страшной аварией 

Под Кировом накануне вечером во время гонок произошла страшная авария, в которой пострадал водитель иномарки, передает «НьюИнформ».
Шокирующие кадры с места дорожно-транспортного происшествия были опубликованы на одном из каналов видеохостинга YouTube.
Уточняется, что инцидент был зафиксирован около девяти часов вечера на Советском тракте. После финишного заезда водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, вылетел с трассы, врезался в "ВАЗ" и Ford, а затем протаранил мусорные баки.
Согласно имеющейся информации, зрители гонок едва успели отбежать в сторону. В результате происшествия водитель иномарки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.
В ликвидации последствий аварии были задействованы спасатели. Все обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.