Гонки под Кировом закончились страшной аварией

Под Кировом накануне вечером во время гонок произошла страшная авария, в которой пострадал водитель иномарки, передает «НьюИнформ».

Шокирующие кадры с места дорожно-транспортного происшествия были опубликованы на одном из каналов видеохостинга YouTube.

Уточняется, что инцидент был зафиксирован около девяти часов вечера на Советском тракте. После финишного заезда водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, вылетел с трассы, врезался в " ВАЗ " и Ford , а затем протаранил мусорные баки.

Согласно имеющейся информации, зрители гонок едва успели отбежать в сторону. В результате происшествия водитель иномарки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.

В ликвидации последствий аварии были задействованы спасатели. Все обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.