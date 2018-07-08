Около шести россиян пострадали в страшном ДТП на юго-западе Турции

Турецкие СМИ с пометкой «молния» распространили информацию о серьезном ДТП, которое произошло в воскресенье, 8 июля, на трассе Мугла — Фетхие, что на юго-западе страны.

Предварительно, сообщается о шести пострадавших россиянах. Как сообщает CNNTurk, в уезде Ортанджа микроавтобус, который вез шесть российских туристов в аэропорт Даламан, столкнулся с трактором. В результате столкновения автомобиль перевернулся и завалился на бок. В местную больницу были госпитализированы шестеро россиян, а также водитель трактора Али Осман Демир и его сын 10-летний Алперен Демир.

Трасса была перекрыта около двух часов. Туристы, получившие легкие травмы были через некоторое время выписаны домой. Как сообщается, мальчик получил очень серьезные повреждения. О его состоянии пока не сообщается. Полиция также задержала водителя микроавтобуса, перевозившего россиян, но через некоторое время после дачи показаний он был отпущен.

Обстояетльства произошедшего уточняются. Ведется расследование. Состояние других пострадавших россиян уточняется.