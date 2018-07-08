Четыре автоледи в Краснодаре устроили два ДТП подряд

Сразу два автомобиля Hyundai разбились в результате столкновений на пересечении улиц Буденного и Чкалова в Краснодаре. Примечательно, что за рулем всех автомобилей были девушки, сообщает телеканал «360».

Первое ЧП произошло в районе 18:00 Девушка за рулем Hyundai не уступила дорогу Toyota , в результате чего автомобили столкнулись.

Несколькими часами позже, в 21:30 на этом же перекрестке, ВАЗ-2109 въехал в другой автомобиль Hyundai.

Примечательно, что за рулем всех авто были девушки.