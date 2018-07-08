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Четыре автоледи в Краснодаре устроили два ДТП подряд
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Четыре автоледи в Краснодаре устроили два ДТП подряд 

Газета.Ru 20 часов назад
Сразу два автомобиля Hyundai разбились в результате столкновений на пересечении улиц Буденного и Чкалова в Краснодаре. Примечательно, что за рулем всех автомобилей были девушки, сообщает телеканал «360».
Первое ЧП произошло в районе 18:00 Девушка за рулем Hyundai не уступила дорогу Toyota, в результате чего автомобили столкнулись.
Несколькими часами позже, в 21:30 на этом же перекрестке, ВАЗ-2109 въехал в другой автомобиль Hyundai.
Примечательно, что за рулем всех авто были девушки.
В результате двух ДТП пострадавших нет, у авто незначительные повреждения, — сообщил источник в правоохранительных органах.
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