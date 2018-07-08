В Дагестане при ДТП погибли три женщины 

Серьезная авария произошла на одной из автомобильных дорог Республики Дагестан, сообщает «НьюИнформ».
По информации республиканского главка МЧС Дагестана, на автомобильной трассе «Леваши — Акуша» произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей "Лада Приора".
По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия погибло три женщины, которые в момент столкновения находились на пассажирских местах автомобиля. Также известно, что четыре человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в местное медицинское учреждение. Среди пострадавших числится один ребенок.
На месте инцидента работают сотрудники скорой помощи и спасатели. Правоохранительные органы проводят следственно-оперативные мероприятия с целью выяснения причин страшного ДТП.