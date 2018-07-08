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В Дагестане при ДТП погибли три женщины
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В Дагестане при ДТП погибли три женщины 

Газета.Ru 20 часов назад
Серьезная авария произошла на одной из автомобильных дорог Республики Дагестан, сообщает «НьюИнформ».
По информации республиканского главка МЧС Дагестана, на автомобильной трассе «Леваши — Акуша» произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей "Лада Приора".
По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия погибло три женщины, которые в момент столкновения находились на пассажирских местах автомобиля. Также известно, что четыре человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в местное медицинское учреждение. Среди пострадавших числится один ребенок.
На месте инцидента работают сотрудники скорой помощи и спасатели. Правоохранительные органы проводят следственно-оперативные мероприятия с целью выяснения причин страшного ДТП.
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