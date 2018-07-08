В Дагестане при ДТП погибли три женщины

Серьезная авария произошла на одной из автомобильных дорог Республики Дагестан, сообщает «НьюИнформ».

По информации республиканского главка МЧС Дагестана, на автомобильной трассе «Леваши — Акуша» произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей " Лада Приора".

По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия погибло три женщины, которые в момент столкновения находились на пассажирских местах автомобиля. Также известно, что четыре человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в местное медицинское учреждение. Среди пострадавших числится один ребенок.