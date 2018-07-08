Первый отечественный Mercedes подарят самому заслуженному жителю Подмосковья

В 2019 году на подмосковном заводе начнут выпуск автомобилей марки Mercedes, передает ФАН.

Первый автомобиль торжественно вручат самому заслуженному жителю Подмосковья. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев

Губернатор Подмосковья посетил с рабочим визитом завод автоконцерна Mercedes в Солнечногорске. По его словам, завод почти готов к работе. На данный момент завершается процесс по сборке линии покраски. Воробьев также отметил, что в следующем году в области появятся отечественные автомобили марки Mercedes, выпущенные по самым современным немецким технологиям.

"Я сегодня сказал, что первую машину собираюсь заказать на этом заводе. Мы подумаем, кому ее подарить. Мы ее подарим самому заслуженному человеку в Подмосковье", — рассказал Воробьев.