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Иномарка перевернулась на крышу после ДТП на шоссе в Тюмени
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Иномарка перевернулась на крышу после ДТП на шоссе в Тюмени 

Газета.Ru 20 часов назад
На автомобильной трассе в Тюменской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок, в результате которого несколько человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, передает «НьюИнформ».
В соответствии с опубликованными данными, авария произошла на Товарном шоссе в Тюмени в четверг, 14 июня, где по неизвестным в настоящий момент причинам столкнулись Chevrolet и Nissan.
Удар оказался такой силы, что один из автомобилей перевернулся на крышу. Несколько человек получили травмы, им оказали необходимую медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
По предварительной версии, причиной аварии мог стать неосторожный обгон одного из водителей.
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