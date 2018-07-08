Иномарка перевернулась на крышу после ДТП на шоссе в Тюмени

На автомобильной трассе в Тюменской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок, в результате которого несколько человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, передает «НьюИнформ».

Nissan. В соответствии с опубликованными данными, авария произошла на Товарном шоссе в Тюмени в четверг, 14 июня, где по неизвестным в настоящий момент причинам столкнулись Chevrolet

Удар оказался такой силы, что один из автомобилей перевернулся на крышу. Несколько человек получили травмы, им оказали необходимую медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

По предварительной версии, причиной аварии мог стать неосторожный обгон одного из водителей.