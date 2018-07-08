Автомобиль вылетел в кювет в Приморье

Два автомобиля не разъехались на трассе в Приморье, передает «Инфореактор».

Жесткое ДТП было зафиксировано в Приморье накануне в субботу, 9 июня. Авария произошла на трассе в районе Смоляниново. Об этом сообщает региональное издание DEITA.RU со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, на указанном участке дороги произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего один из них вылетел в кювет. Автомобили получили значительные механические повреждения и, вероятно, не подлежат дальнейшему восстановлению. Эвакуатор забрал с места ДТП одну из машин.

О том, пострадал ли кто-нибудь из людей в ДТП, не уточняется.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.