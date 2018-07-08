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Под Омском столкнулись две легковушки, погибли пятеро
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Под Омском столкнулись две легковушки, погибли пятеро 

Газета.Ru 20 часов назад
На автомобильной трассе в Омской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек, в результате которого пять человек получили несовместимые с жизнью травмы, передает «НьюИнформ».
В соответствии с опубликованными данными, авария произошла на 541-м километре автодороги Р-402 в Любинском районе Омской области около пяти утра местному времени (2:00 по мск), где по неизвестным в настоящий момент причинам столкнулись "Лада Приора" и «ВАЗ-2110».
Удар оказался такой силы, что пять человек скончались на месте происшествия от полученных травм до прибытия бригады скорой помощи. Все погибшие являются взрослыми, проводится процедура опознания.
По факту данного происшествия организован ряд оперативно-следственных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства, а также причины произошедшего инцидента.
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