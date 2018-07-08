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Два человека погибли в ДТП под Кандалакшей
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Два человека погибли в ДТП под Кандалакшей 

Газета.Ru 20 часов назад
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе «Кола» в пятницу вечером: отечественная легковушка и иномарка столкнулись лоб в лоб, два человека погибли, передает ФАН.
Автомобильное происшествие случилось в пятницу, 15 июня, в вечернее время суток недалеко от поворота на Кандалакшу. Водитель иномарки двигался в сторону областного центра, он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с ВАЗ-2109.
"Мужчина, управлявший Ауди, мог находиться за рулем в состоянии алкогольного опьянения", — сообщили очевидцы.
Два человека получили смертельные травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах смертельного ДТП.
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