Два человека погибли в ДТП под Кандалакшей

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе «Кола» в пятницу вечером: отечественная легковушка и иномарка столкнулись лоб в лоб, два человека погибли, передает ФАН.

Автомобильное происшествие случилось в пятницу, 15 июня, в вечернее время суток недалеко от поворота на Кандалакшу. Водитель иномарки двигался в сторону областного центра, он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с ВАЗ-2109.

"Мужчина, управлявший Ауди , мог находиться за рулем в состоянии алкогольного опьянения", — сообщили очевидцы.

Два человека получили смертельные травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах смертельного ДТП.