Несколько человек пострадали в страшном ДТП под Рязанью

Стало известно о серьезном дорожно-транспортном инциденте, который произошел в Рязанской области и привел к травмам у нескольких человек, передает «НьюИнформ». По предварительным данным, инцидент произошел в районе деревни Наумово. Сообщается, что на участке дороги по невыясненным причинам произошло столкновение автомобилей " УАЗ " и Renault Duster В результате мощного удара несколько человек получили серьезные травмы, на место инцидента оперативно прибыли сотрудники скорой помощи. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства ДТП.