Несколько человек пострадали в страшном ДТП под Рязанью 

Стало известно о серьезном дорожно-транспортном инциденте, который произошел в Рязанской области и привел к травмам у нескольких человек, передает «НьюИнформ».
По предварительным данным, инцидент произошел в районе деревни Наумово. Сообщается, что на участке дороги по невыясненным причинам произошло столкновение автомобилей "УАЗ" и Renault Duster.
В результате мощного удара несколько человек получили серьезные травмы, на место инцидента оперативно прибыли сотрудники скорой помощи. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства ДТП.