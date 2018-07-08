В Карелии иномарка столкнулась с лесовозом

На автотрассе в Карелии проезжую часть не поделили легковой автомобиль и грузовик. Во время столкновения травмы получила 14-летняя девочка, сообщает информагентство Nation News.

По информации, предоставленной управлением ГИБДД региона, инцидент произошел накануне в пятницу, 8 июня. На перекрестке на федеральной автотрассы «Сортавала» ехала в сторону Питкяранты японская иномарка. На перекрестке водитель не успел вовремя остановить свое транспортное средство и на немалой скорости врезался в лесовоз.

В ходе ДТП травмы получили пассажиры легковушки: мужчина и 14-летняя девочка.

Сотрудники дорожной полиции выяснят все детали произошедшей аварии.