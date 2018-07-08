В Анкаре пять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов

По неизвестным причинам перевернулся поезд, следовавший по маршруту Капыкуле-Стамбул.

Пять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов на северо-западе Турции в воскресенье, 8 июля. Есть погибшие и пострадавшие.

Поезд следовал по маршруту Капыкуле-Стамбул. По неизвестным причинам на одном из участков пути часть состава перевернулась.

В районе затруднено транспортное сообщение. На месте работают экстренные службы. Есть погибшие и пострадавшие.