В Анкаре пять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов 

По неизвестным причинам перевернулся поезд, следовавший по маршруту Капыкуле-Стамбул.
Пять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов на северо-западе Турции в воскресенье, 8 июля. Есть погибшие и пострадавшие.
Поезд следовал по маршруту Капыкуле-Стамбул. По неизвестным причинам на одном из участков пути часть состава перевернулась.
В районе затруднено транспортное сообщение. На месте работают экстренные службы. Есть погибшие и пострадавшие.
Официальных сообщений по поводу инцидента нет, точное количество жертв уточняется. О происшествии сообщает турецкий CNN.