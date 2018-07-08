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В Анкаре пять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов
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В Анкаре пять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов 

ТК «Звезда» 20 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
По неизвестным причинам перевернулся поезд, следовавший по маршруту Капыкуле-Стамбул.
Пять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов на северо-западе Турции в воскресенье, 8 июля. Есть погибшие и пострадавшие.
Поезд следовал по маршруту Капыкуле-Стамбул. По неизвестным причинам на одном из участков пути часть состава перевернулась.
В районе затруднено транспортное сообщение. На месте работают экстренные службы. Есть погибшие и пострадавшие.
Официальных сообщений по поводу инцидента нет, точное количество жертв уточняется. О происшествии сообщает турецкий CNN.
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