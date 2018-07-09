Под Владимиром поезд на полном ходу снес легковушку, есть жертвы

Во Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и поезда, в результате которого несовместимые с жизнью травмы получил один человек, передает «НьюИнформ».

Как сообщают местные экстренные службы, авария произошла утром в четверг, 5 июля, в Ковровском районе на 102 километре перегона «Ковров — Муром» в районе населенного пункта Гридино на нерегулируемом железнодорожном переезде, где столкнулись легковушка Lada Granta и тепловоз.

В результате удара на месте происшествия от полученных травм до прибытия бригады скорой помощи скончался один человек, находившийся в салоне отечественной легковушки. Еще одного пострадавшего доставили в медицинское учреждение в экстренном порядке.

По факту данного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего инцидента.