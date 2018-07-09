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Под Владимиром поезд на полном ходу снес легковушку, есть жертвы
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Под Владимиром поезд на полном ходу снес легковушку, есть жертвы 

Газета.Ru 16 часов назад
Во Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и поезда, в результате которого несовместимые с жизнью травмы получил один человек, передает «НьюИнформ».
Как сообщают местные экстренные службы, авария произошла утром в четверг, 5 июля, в Ковровском районе на 102 километре перегона «Ковров — Муром» в районе населенного пункта Гридино на нерегулируемом железнодорожном переезде, где столкнулись легковушка Lada Granta и тепловоз.
В результате удара на месте происшествия от полученных травм до прибытия бригады скорой помощи скончался один человек, находившийся в салоне отечественной легковушки. Еще одного пострадавшего доставили в медицинское учреждение в экстренном порядке.
По факту данного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего инцидента.
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