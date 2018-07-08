Настоящая бойня развернулась между таксистом и пассажирами во Владивостоке

В одном из районов Владивостока между таксистом и пассажирами развернулась настоящая бойня, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на dps_vl.

По словам очевидцев, утром 7 июля на место подъехал таксишный Toyota Prius серого цвета. «Открылась задняя дверь, клиентка с собакой в крайне нетрезвом виде нецензурно ругалась на водителя, из-за того, что он с нее требовал с нее дополнительную плату за перевоз собаки. С буйной пассажиркой был еще ее спутник, который сидел на переднем сидении и начал пшикать газовым баллоном водителю в лицо», — рассказали очевидцы.

После того, как все вышли из машины, между водителем и пассажирами началась драка. Отбиваясь от пассажиров лопатой, таксист сломал ее об попутчика с газовым баллоном. Позже на место прибыла скорая и полиция. Чем закончилась история, неизвестно.