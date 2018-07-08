Ещё
Настоящая бойня развернулась между таксистом и пассажирами во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Настоящая бойня развернулась между таксистом и пассажирами во Владивостоке 

Primpress 19 часов назад
Фото: Primpress
В одном из районов Владивостока между таксистом и пассажирами развернулась настоящая бойня, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на dps_vl.
По словам очевидцев, утром 7 июля на место подъехал таксишный Toyota Prius серого цвета. «Открылась задняя дверь, клиентка с собакой в крайне нетрезвом виде нецензурно ругалась на водителя, из-за того, что он с нее требовал с нее дополнительную плату за перевоз собаки. С буйной пассажиркой был еще ее спутник, который сидел на переднем сидении и начал пшикать газовым баллоном водителю в лицо», — рассказали очевидцы.
После того, как все вышли из машины, между водителем и пассажирами началась драка. Отбиваясь от пассажиров лопатой, таксист сломал ее об попутчика с газовым баллоном. Позже на место прибыла скорая и полиция. Чем закончилась история, неизвестно.
Primpress: последние новости
Нарушитель из Владивостока прокатил сотрудника ГИБДД на крыше авто «Думал, ремень свистит»: приморец не ожидал найти такое под кабиной грузовика «Заплатит налогоплательщик»: пользователи обсуждают ДТП во Владивостоке
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Битва рамных внедорожников
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП99
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Опять за старое: Багдасарян снова поймали280
Volkswagen готовит преемника Beetle
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение