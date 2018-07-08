В Турции в ДТП пострадали шесть российских туристов

Об этом заявили в ситуационно-кризисном центре МИД России.

Отмечается, что россияне, попавшие в ДТП, получили лёгкие ранения.

«По информации Генконсульства России в Анталье, гражданам оказана необходимая медпомощь, они успешно вылетели на Родину», — говорится в сообщении в Twitter.

Как информирует телеканал «360», столкновение пассажирского микроавтобуса и трактора произошло недалеко от города Ортака в турецкой провинции Мугла.

Ранее стало известно, что в Турции в результате опрокидывания автобуса, перевозившего военных, пострадали 23 человека.