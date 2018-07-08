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В Турции в ДТП пострадали шесть российских туристов
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В Турции в ДТП пострадали шесть российских туристов 

RT на русском 18 часов назад
Фото: 360tv.ru
Об этом заявили в ситуационно-кризисном центре МИД России.
Отмечается, что россияне, попавшие в ДТП, получили лёгкие ранения.
«По информации Генконсульства России в Анталье, гражданам оказана необходимая медпомощь, они успешно вылетели на Родину», — говорится в сообщении в Twitter.
Как информирует телеканал «360», столкновение пассажирского микроавтобуса и трактора произошло недалеко от города Ортака в турецкой провинции Мугла.
Ранее стало известно, что в Турции в результате опрокидывания автобуса, перевозившего военных, пострадали 23 человека.
RT на русском: последние новости
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