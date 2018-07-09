Число жертв аварии на железной дороге в Турции возросло до 24

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СМИ: шесть российских туристов пострадали в ДТП на юго-западе Турции

Два человека погибли в ДТП под Орлом

Предварительной причиной аварии на Кубани стал выезд одной из машин на встречную полосу