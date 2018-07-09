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Число жертв аварии на железной дороге в Турции возросло до 24
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Число жертв аварии на железной дороге в Турции возросло до 24
ТАСС
8 часов назад
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Фото:
ТАСС
ТАСС
, 9 июля. Число погибших при аварии на железной дороге в Турции выросло до 24, еще 338 человек пострадали. Об этом в понедельник сообщает
телеканал CNN
Türk со ссылкой на заместителя премьер-министра
Реджепа Акдага
.
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