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В Иране нападающий «Рубина» Азмун попал в ДТП
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В Иране нападающий «Рубина» Азмун попал в ДТП 

Чемпионат.com 19 часов назад
Нападающий сборной Ирана и «Рубина» Сердар Азмун попал в дорожно-транспортное происшествие в Иране, сообщает Calcioiraniano.altervista.org.
По информации источника, в 5:30 утра по местному времени 23-летний футболист стал одним из участников ДТП, в котором оказались задействованы грузовик и десять автомобилей. Обстоятельства происшествия выясняются. Азмун находился в автомобиле с мужем сестры. Пока неизвестно, был ли игрок за рулём. Отмечается, что Азмун получил небольшое повреждение подбородка. Игроку оказали помощь на месте, от госпитализации в больницу он отказался.
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