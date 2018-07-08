В Иране нападающий «Рубина» Азмун попал в ДТП

Нападающий сборной Ирана и «Рубина» Сердар Азмун попал в дорожно-транспортное происшествие в Иране, сообщает Calcioiraniano.altervista.org.

По информации источника, в 5:30 утра по местному времени 23-летний футболист стал одним из участников ДТП, в котором оказались задействованы грузовик и десять автомобилей. Обстоятельства происшествия выясняются. Азмун находился в автомобиле с мужем сестры. Пока неизвестно, был ли игрок за рулём. Отмечается, что Азмун получил небольшое повреждение подбородка. Игроку оказали помощь на месте, от госпитализации в больницу он отказался.