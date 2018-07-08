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На юге Волгограда столкнувшиеся легковушки снесли бордюр
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На юге Волгограда столкнувшиеся легковушки снесли бордюр 

v1.ru 18 часов назад
Фото: v1.ru
В Красноармейском районе Волгограда в районе гипермаркета «Магнит» при на перекрёстке при съезде с моста столкнулся ВАЗ-2114 и «Рено». Легковушки протаранили бордюр. Есть пострадавшие.
Автомобили не поделили дорогу на «мигающем» сигнале светофора
Как рассказал V1.ru свидетель дорожно-транспортного происшествия Ян Братский, авария случилась примерно в 18:50 часов.
— 14-я проскочила на мигающий зелёный свет светофора. В этот момент на перекрёстке поворачивал «Рено». Машины столкнулись и вылетели на бордюры, — рассказал очевидец. — Их вынесло на парковку у гипермаркета.
В результате ДТП пострадало трое человек.
— По-моему, в «Рено» находилась девочка лет 10. В 14-й двоих парней-пассажиров при мне увезли в больницу. Водитель остался на месте происшествия. К месту аварии быстро приехали госавтоинспекторы. Сейчас они работают на месте случившегося.
Один из пассажиров ВАЗ-2114 был доставлен в больницу с сильными травмами головы.
— Мужчину положили ко мне в палату с переломанным носом и разбитым лбом, — сообщил сосед по палате пострадавшего Вадим Глушенок.
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