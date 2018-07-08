На юге Волгограда столкнувшиеся легковушки снесли бордюр

В Красноармейском районе Волгограда в районе гипермаркета «Магнит» при на перекрёстке при съезде с моста столкнулся ВАЗ-2114 и « Рено ». Легковушки протаранили бордюр. Есть пострадавшие.

Автомобили не поделили дорогу на «мигающем» сигнале светофора

Как рассказал V1.ru свидетель дорожно-транспортного происшествия Ян Братский, авария случилась примерно в 18:50 часов.

— 14-я проскочила на мигающий зелёный свет светофора. В этот момент на перекрёстке поворачивал «Рено». Машины столкнулись и вылетели на бордюры, — рассказал очевидец. — Их вынесло на парковку у гипермаркета.

В результате ДТП пострадало трое человек.

— По-моему, в «Рено» находилась девочка лет 10. В 14-й двоих парней-пассажиров при мне увезли в больницу. Водитель остался на месте происшествия. К месту аварии быстро приехали госавтоинспекторы. Сейчас они работают на месте случившегося.

Один из пассажиров ВАЗ-2114 был доставлен в больницу с сильными травмами головы.

— Мужчину положили ко мне в палату с переломанным носом и разбитым лбом, — сообщил сосед по палате пострадавшего Вадим Глушенок.