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Он увидел умирающую собаку в закрытом автомобиле. То, что он сделал, чтобы спасти ее — гениально!
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Он увидел умирающую собаку в закрытом автомобиле. То, что он сделал, чтобы спасти ее — гениально! 

Карельские вести 17 часов назад
Фото: Карельские вести
Однажды я стал свидетелем того, как собака задыхалась от жары в закрытом автомобиле. Единственным источником кислорода для животного было опущенное на несколько сантиметров окно. Полиция все не ехала, и у меня было мало времени, поэтому вместо того, чтобы выбить окно в машине, что могло повлечь за собой уголовную ответственность, я побежал в гараж, схватил мой пылесос, всунул его в свою машину с кондиционером, включенным на полную мощность, и засунул шланг с выпускного отверстия в окно машины, чтобы собаке было чем дышать.
Оказывается, парень, хозяин собаки, побежал в дом отца и обнаружил его без сознания, лежащего на кухонном полу, он вызвал скорую и очень испугавшись за него уехал на скорой в больницу и забыл про своего приятеля, который остался в машине.
Когда он, наконец, пришел, (где-то через час), у него на глазах были слезы, когда он увидел, как моя машина работает, а его собака виляя хвостом сидит в закрытой машине. Все закончилось хорошо и для собаки и для его отца, и с того дня мы с этим парнем и его собакой стали отличными друзьями.
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