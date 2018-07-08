Ещё
Три человека погибли при столкновении пяти машин и мотоцикла в Крыму
Далее:
Читайте также:
Ещё

Три человека погибли при столкновении пяти машин и мотоцикла в Крыму 

ТАСС 16 часов назад
Фото: Вести.Ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести в результате крупного ДТП в Крыму, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах полуострова.
"В общей сложности шесть пострадавших: двое погибли на месте, третий умер в карете скорой помощи. Среди живых двое — «тяжелые» и один — средней степени тяжести", — сказал собеседник агентства.
Среди погибших — ребенок, который находился на мотоцикле.
Как сообщается на сайте республиканского ГУ МЧС, авария с участием пяти автомобилей и мотоцикла произошла поздно вечером в воскресенье на 634-м километре трассы Симферополь — Харьков возле села Новоандреевка Симферопольского района. В результате ДТП имеются пострадавшие, других данных в МЧС не приводят. В ликвидации последствий задействованы 20 человек и восемь единиц техники.
ТАСС: последние новости
СМИ: шесть российских туристов пострадали в ДТП на юго-западе Турции МИД Украины подтвердил гибель двух украинцев в ДТП под Орлом В Кемеровской области в 2018 году закупят 70 автобусов для школ
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Битва рамных внедорожников
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП99
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Опять за старое: Багдасарян снова поймали280
Volkswagen готовит преемника Beetle
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение