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Мотоциклист влетел в иномарку на трассе в Гатчинском районе
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Мотоциклист влетел в иномарку на трассе в Гатчинском районе 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
В Гатчинском районе Ленинградской области мотоциклист столкнулся с Chevrolet Klan. Пилот мотоцикла скончался в больнице.
По предварительным данным, ДТП произошло вечером 8 июля на 56 километре трассы Петербург — Псков. Иномарка Chevrolet Klan под управлением 33-летнего мужчины совершала разворот, когда в нее въехал мотоцикл, двигавшийся в попутном направлении.
36-летний пилот мотоцикла был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Он скончался через несколько часов после аварии не приходя в сознание.
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