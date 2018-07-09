На трассе под Оренбургом столкнулись автобус и внедорожник

На федеральном шоссе P-224 между Оренбургом и Самарой случилась смертельная авария, участие в которой приняли пассажирский автобус и автомобиль Ford Explorer , передает «НьюИнформ».

О происшествии со ссылкой на региональное отделение ГУ МВД сообщили СМИ.

По полученным сведениям, транспортные средства столкнулись около гелиевого завода: по неустановленным причинам водитель иномарки вылетел на полосу встречного движения и врезался в автобус. Очевидцы отмечают, что удар произошел на достаточно большой скорости, что привело к смертельным последствиям.

Известно, что на месте от полученных травм скончались оба водителя, а также пассажир внедорожника. Еще одному мужчине, также находившемуся в салоне иномарки, потребовалась госпитализация.

На месте ДТП работают экстренные службы и спасатели, которые расчищают проезжую часть от последствий страшной аварии.