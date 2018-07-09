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На трассе под Хабаровском произошло жуткое ДТП, погибло двое человек
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На трассе под Хабаровском произошло жуткое ДТП, погибло двое человек 

Газета.Ru 16 часов назад
На трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли двое человек, сообщает «Инфореактор».
Как сообщается, чудовищная авария на дороге Комсомольск — Хабаровск произошла между Картелью и Шайтером 1 июля в дневное время.
Со слов свидетелей ДТП стало известно, что со стороны Хабаровска двигался Nissan Pressia, водитель которого не справился с управлением на «горбике» и в полете автомобиль врезался правым боком в встречный Hyundai.
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД, оценив ущерб вызвали спасателей МЧС для помощи с извлечением из обломков машины людей.
Водитель Nissan Pressia и его пассажирка скончались на месте. В салоне Hyundai все остались живы, там находились: пристегнутая женщина, ребенок в детском кресле и пристегнутый водитель.
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