На трассе под Хабаровском произошло жуткое ДТП, погибло двое человек

На трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли двое человек, сообщает «Инфореактор».

Как сообщается, чудовищная авария на дороге Комсомольск — Хабаровск произошла между Картелью и Шайтером 1 июля в дневное время.

Со слов свидетелей ДТП стало известно, что со стороны Хабаровска двигался Nissan Pressia, водитель которого не справился с управлением на «горбике» и в полете автомобиль врезался правым боком в встречный Hyundai

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД , оценив ущерб вызвали спасателей МЧС для помощи с извлечением из обломков машины людей.

Водитель Nissan Pressia и его пассажирка скончались на месте. В салоне Hyundai все остались живы, там находились: пристегнутая женщина, ребенок в детском кресле и пристегнутый водитель.