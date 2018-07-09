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До осени в Люберцах отремонтируют 18 автомобильных дорог
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До осени в Люберцах отремонтируют 18 автомобильных дорог 

Газета.Ru 16 часов назад
18 муниципальных трасс будет отремонтировано в рамках второй волны ремонта дорог в Люберцах, передает телеканал «360».
Об этом рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.
По словам Владимира Ружицкого, вторая волна ремонта автодорог, которая стартовала в минувшие выходные, будет завершена до начала осени. Адреса дорог, которые будут отремонтированы, можно посмотреть в соцсетях Управления дорожного хозяйства муниципалитета. На данный момент, по словам главы городского округа, ремонтируются три люберецкие дороги.
Кроме того, Владимир Ружицкий отметил, что в течение прошедшей недели в городском округе было отремонтировано 215 ям. Также в порядок было приведено три тротуара.
При этом сотрудниками Госавтоинспекции за 498 нарушений правил дорожного движения было выписано штрафов на сумму в 564 тысячи рублей и эвакуировано более 80-ти автомобилей, заключил глава Люберец.
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