До осени в Люберцах отремонтируют 18 автомобильных дорог

18 муниципальных трасс будет отремонтировано в рамках второй волны ремонта дорог в Люберцах, передает телеканал «360».

Об этом рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий

По словам Владимира Ружицкого, вторая волна ремонта автодорог, которая стартовала в минувшие выходные, будет завершена до начала осени. Адреса дорог, которые будут отремонтированы, можно посмотреть в соцсетях Управления дорожного хозяйства муниципалитета. На данный момент, по словам главы городского округа, ремонтируются три люберецкие дороги.

Кроме того, Владимир Ружицкий отметил, что в течение прошедшей недели в городском округе было отремонтировано 215 ям. Также в порядок было приведено три тротуара.