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Смертность в ДТП снизилась почти на 3% в Подмосковье за первые 5 месяцев 2018 года
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Смертность в ДТП снизилась почти на 3% в Подмосковье за первые 5 месяцев 2018 года 

Газета.Ru 16 часов назад
Уровень смертности в результате ДТП в Подмосковье за первые пять месяцев 2018 года снизился почти на 3%, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, показатель смертности на дорогах региона составляет 7,2 на 100 тысяч населения, передает РИАМО.
"Согласно данным Росстата, показатель смертности в авариях на дорогах Подмосковья с января по май 2018 года снизился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за пять месяцев в ДТП погибли 224 человека", — говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
По ее словам, показатель смертности на дорогах Московской области сегодня составляет 7,2 на 100 тысяч населения. На данный момент Подмосковье занимает третье место по этому показателю в Центральном федеральном округе.
Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков в свою очередь отметил, что во многом благодаря оперативной работе службы скорой помощи ежегодно удается добиваться снижения уровня смертности от ДТП в регионе.
"Отмечу качественную работу службы скорой помощи, сотрудники которой оперативно реагируют на вызовы. За последние 3 года время доезда бригады до пациента сократилось на 10-15%. Основная задача теперь — добиться прибытия скорой на место аварии в течение 10 минут, сегодня это удается сделать в 90% случаев", — подчеркнул Марков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу добиться устойчивого снижения уровня смертности в автоавариях на дорогах Подмосковья.
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