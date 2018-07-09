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Пьяный водитель сбил девушку во Владивостоке
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Пьяный водитель сбил девушку во Владивостоке 

Газета.Ru 16 часов назад
Страшное происшествие, в результате которого погибла молодая девушка, случилось в конце минувших выходных на Седанкинском спуске, который расположен на окраине столицы Приморского края, передает «НьюИнформ».
Как отмечают региональные информационные источники, инцидент произошел в дневное время суток в воскресенье, 1 июля.
Известно, что пьяный водитель, управлявший японской иномаркой, не справился с управлением транспортным средством и ушел в неуправляемый занос. В результате машина на большой скорости врезалась в фонарный столб, после чего сбила женщину, которая шла по тротуару. Пострадавшая скончалась от полученных повреждений в автомобиле скорой помощи.
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