Пьяный водитель сбил девушку во Владивостоке

Страшное происшествие, в результате которого погибла молодая девушка, случилось в конце минувших выходных на Седанкинском спуске, который расположен на окраине столицы Приморского края, передает «НьюИнформ».

Как отмечают региональные информационные источники, инцидент произошел в дневное время суток в воскресенье, 1 июля.

Известно, что пьяный водитель, управлявший японской иномаркой, не справился с управлением транспортным средством и ушел в неуправляемый занос. В результате машина на большой скорости врезалась в фонарный столб, после чего сбила женщину, которая шла по тротуару. Пострадавшая скончалась от полученных повреждений в автомобиле скорой помощи.