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Три человека погибли в ДТП с КамАЗом в Крыму
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Три человека погибли в ДТП с КамАЗом в Крыму 

Газета.Ru 16 часов назад
КамАЗ столкнулся с легковушкой на трассе Симферополь — Николаевка в Крыму, сообщает сетевое издание m24.ru.
Авария произошла в ночь на 3 июля. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым ВАЗ-21099. В машине находились семь человек, в том числе подростки.
В результате лобового столкновения водитель и два пассажира легковушки погибли на месте. Еще четырех пассажиров госпитализировали. Они находятся в тяжелом состоянии.
Сотрудникам МЧС пришлось вытаскивать пострадавших из сильно деформированного автомобиля с помощью специального инструмента. Всего в ликвидации последствийаварии принимали участие 20 человек и семь единиц техники.
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