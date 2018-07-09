Три человека погибли в ДТП с КамАЗом в Крыму

КамАЗ столкнулся с легковушкой на трассе Симферополь — Николаевка в Крыму, сообщает сетевое издание m24.ru

Авария произошла в ночь на 3 июля. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым ВАЗ-21099. В машине находились семь человек, в том числе подростки.

В результате лобового столкновения водитель и два пассажира легковушки погибли на месте. Еще четырех пассажиров госпитализировали. Они находятся в тяжелом состоянии.